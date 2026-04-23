La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya investiga el presunto uso indebido de la embajada de México en Reino Unido, relacionado con el caso de Marcelo Ebrard, tras diversas solicitudes presentadas ante la dependencia.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera de este jueves 23 de abril, Sheinbaum retomó el tema luego de ser cuestionada sobre las versiones periodísticas que involucran al actual secretario de Economía.

De acuerdo con los reportes, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard, habría sido recibido como huésped en la embajada mexicana en Reino Unido durante al menos seis meses entre 2021 y 2022, cuando su padre se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto generó cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos, al haberse alojado al familiar de un funcionario de alto nivel en una sede diplomática mexicana.

Sheinbaum asegura que la investigación se abrió conforme a la ley en el caso Ebrard

La presidenta explicó que la investigación no fue iniciada de oficio por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino derivada de quejas y solicitudes formales presentadas por terceros.

Subrayó que, conforme al marco legal vigente, este tipo de procedimientos deben abrirse de manera automática cuando existe una denuncia formal.

“No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley: tiene que abrirse de manera automática. Lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria añadió que ahora corresponderá a las autoridades determinar si en el caso Ebrard existió alguna falta administrativa o violación normativa.

Sheinbaum plantea modificar reglas para embajadas mexicanas tras caso Ebrard

Sobre la polémica, Sheinbaum también señaló que, si existen vacíos legales sobre el uso de inmuebles diplomáticos, podrían impulsarse cambios normativos.

Indicó que el objetivo sería establecer reglas más claras sobre las características, funciones y uso de las embajadas mexicanas.

“Lo que hay que ver es si hay alguna falta legal o jurídica y, en todo caso, normar si no existen esas normas. Normar las características de las embajadas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En días recientes, Roberto Velasco informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería ya revisaba posibles actos de corrupción en la embajada de México en Reino Unido, aunque por otras denuncias relacionadas con Josefa González Blanco.