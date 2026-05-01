La Secretaría de Economía anunció una serie de nombramientos, renuncias y cambios en su estructura, como la salida de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez.

Apuntó en el comunicado compartido que dichos funcionarios buscarán competir por cargos de representación popular las próximas elecciones 2027.

En el caso de Santiago Nieto, participará en las encuestas de Morena para contender por la gubernatura de Querétaro.

Secretaría de Economía: nuevos nombramientos ante renuncia de Santiago Nieto

La Secretaría de Economía señaló cuatro nuevos nombramientos ante la salida de Santiago Nieto como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Santiago Nieto (Rogelio Morales / Rogelio Morales)

En sustitución de Santiago Nieto y de ser aprobado por la Junta de Gobierno del IMPI, quedaría Vidal Llerenas Morales, quien hasta hoy fungió como subsecretario de Industria y Comercio.

Asimismo, Ximena Escobado Juárez tomará el cargo de subsecretaria de Industria y Comercio, después de fungir como jefa de Unidad de Desarrollo Productivo.

Carlos Javier Castillo Pérez, quien era el director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, tomará lugar como nuevo jefe de Unidad de Desarrollo Productivo.

Y será sucedido a su vez por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, quien era exsecretario técnico de Facilitación Comercial, sin dar a conocer su relevo.

En el caso de Wilfrido Márquez, será María Idalia Salgado Hernández la nueva directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior.

Secretaría de Economía tendrá más cambios tras renuncias de seis funcionarios

Asimismo, la Secretaría de Economía dio a conocer que se esperan más cambios debido a que junto a Santiago Nieto, seis funcionarios más presentaron sus renuncias:

Wilfrido Márquez, en la dirección de Facilitación Comercial y Comercio Exterior

Salma Luévano Luna, responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la Secretaría en Aguascalientes

Héctor Ochoa Moreno, director general de Paneles Internacionales

Omega Vázquez Reyes, representante en Michoacán

Humberto Hernández del Polo de Desarrollo de Huemantla

Julio Benavides Serrano, del Plan Sonora

La Secretaría de Economía señaló que anunciaría sus relevos en días próximos, sin dar una fecha concreta; sin embargo, agradeció el desempeño de los funcionarios y deseó tengan éxito en sus proyectos.