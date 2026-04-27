La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó la necesidad de regular el uso de las embajadas de México tras la controversia relacionada con Marcelo Ebrard, al señalar que actualmente no existe una normativa específica sobre estos temas.

“A mí lo que me parece como presidenta que es muy importante lo hablamos con el secretario de Relaciones Exteriores (Roberto Velasco) y él me lo comentó. No hay una regulación particular sobre estos temas. No hay una norma establecida sobre estos temas. Es muy importante que esta comisión y la Secretaría establezcan normas porque es importante.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este lunes 27 de abril, Sheinbaum aclaró que deben ser el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano, así como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, las instancias encargadas de investigar el caso Marcelo Ebrard.

Caso Marcelo Ebrard desata debate sobre uso de embajadas de México

La polémica surgió luego de que Marcelo Ebrard reconociera que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, se hospedó durante varios meses en la embajada de México en Reino Unido durante la pandemia de Covid-19, como huésped dentro de la representación diplomática.

La revelación generó cuestionamientos sobre el posible uso de recursos públicos, debido a que en ese periodo Ebrard se desempeñaba como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la administración pasada.

Sheinbaum pide esperar resultados de investigación

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta reiteró que corresponde a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno conducir la investigación.

Además, explicó que cuando se presenta una queja formal, ya sea por parte de un ciudadano o un periodista, el proceso de investigación se activa automáticamente conforme a la ley.

“Se presentaron quejas ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. No es que nosotros hayamos iniciado una investigación, sino que cualquier persona puede presentar una queja. En el momento en que se presenta, se abre una investigación de manera automática. Vamos a esperar a ver qué informa la Secretaría” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Con ello, el caso Marcelo Ebrard continúa abierto, pese al reconocimiento que Sheinbaum ha hecho sobre el trabajo del actual secretario de Economía.

Sheinbaum insiste en reglas claras para embajadores y cancillería

La mandataria también cuestionó la falta de lineamientos claros sobre el funcionamiento de las embajadas mexicanas y el actuar de embajadores, embajadoras y de la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por ello, insistió en que deben establecerse normas precisas para evitar violaciones a la ley y impedir que las decisiones diplomáticas queden sujetas a interpretaciones.