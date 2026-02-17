Durante la mañanera del 17 de febrero, Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con vacunas suficientes contra el sarampión y destacó los avances de la Estrategia Nacional lanzada en 2025.

“Vamos a comentar acerca de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión. Quiero recordar que el sarampión es una enfermedad viral, que es una de las más contagiosas que existe.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La meta es aplicar 2.5 millones de dosis semanales, especialmente en menores de 6 meses a 12 años, para garantizar un año sin brotes de sarampión.

En la semana del 7 al 13 de febrero se alcanzaron 1.66 millones de aplicaciones, con 27 millones de dosis disponibles en los estados con mayor incidencia.

Claudia Sheinbaum muestra los avances en la Estrategia Nacional de Sarampión

Durante la conferencia matutina de este 17 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances en la Estrategia Nacional de Sarampión, lanzada en febrero de 2025 para contener en los brotes en Chihuahua.

Esto en especial énfasis en vacunar a menores de 6 meses a 12 años, y tal y como dijo la mandataria, la meta principal es aplicar 2.5 millones de dosis semanales, lo cual equivale a un año de protección sin brotes.

“La estrategia para contener el sarampión, desde luego, es vacunarse. Esta estrategia está aprobada en México y en el mundo, por expertas y expertos en el tema.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En el informe de la mañanera se reveló que en la semana del 7 al 13 de febrero de 2026, se alcanzaron 1.66 millones con 27 millones de dosis disponibles con refuerzos entre los 11 estados de mayor incidencia de sarampión en México, como Jalisco.

Esta iniciativa del Gobierno de México con respecto a la vacunación contra el sarampión, el cual responde a un aumento de casos en México, donde se reportan 9 mil 487 infecciones en 133 millones de habitantes.

Esto ayudará a prevenir miles de contagios en más de 20 mil centros de vacunación accesibles, hay al menos entre 28 a 29 defunciones reportadas desde el inicio del brote, principalmente en 2025, con 2 más en 2026 hasta el momento que se ha reportado.