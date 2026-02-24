El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, reveló que hay diferencias en el partido por la reforma electoral, sin embargo, se respetará a los legisladores que voten en contra.

“La idea es que vayamos todos juntos, pero al interior, hay muchos compañeros que han manifestado su descontento”. Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado

El comentario se suma al posicionamiento del diputado Ricardo Monreal, quien señaló a su llegada a Palacio Nacional para reunión sobre la reforma electoral que mantienen desacuerdos con sus aliados.

Manuel Velasco expone división en el PVEM por reforma electoral; asegura pluralidad

En el Senado, Manuel Velasco fue cuestionado sobre la reforma electoral y si bien mencionó que la idea es que vayan todos juntos, hay legisladores que votarían en contra, aunque añadió, hay pluralidad.

Manuel Velasco no respondió a pregunta explícita referente a cuántos legisladores del PVEM se mantienen en contra de la reforma electoral, todavía mantienen su descontento.

Esto dijo el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco sobre el apoyo de su bancada a la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum pic.twitter.com/v3iF0y6TaS — El Comentario del Día (@ComentarioDd) February 24, 2026

Manuel Velasco destacó el esfuerzo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lograr un acuerdo con aliados por reforma electoral pero legisladores del PVEM se mantienen en desacuerdo.

Sin embargo, también mencionó que hay otros compañeros del PVEM que están de acuerdo con la reforma electoral, aunque también se busca realizar mesas de diálogo con los planteamientos actuales.

Entre ellos Manuel Velasco, ya que agregó, coincide con las posturas de la iniciativa que lograrían una reforma electoral de avanzada.

Coordinadores del PT, PVEM y Morena se reúnen en Palacio Nacional por reforma electoral

Asimismo, acudió a Palacio Nacional el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, quien también fue cuestionado por la reforma electoral; al encuentro acudieron PT y Morena.

Al respecto, el legislador del PVEM negó que fuera una negociación ya que también descartó haber leído el documento de la reforma electoral, por lo que esperarán la iniciativa para posicionarse.

Sin embargo, aseguró que están en el último tramo y todavía se deben realizar ajustes, aunque agradeció el reconocimiento de la Ejecutivo para reunirlos con motivo de la reforma electoral.

A la reunión también acudió Ricardo Monreal, quien dio a conocer que sí se busca una negociación con el PT y el PVEM, ya que la reforma electoral necesita una mayoría calificada.