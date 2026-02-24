El ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, propuso que se analicen los modelos internacionales que se consideren como los más avanzados en materia de democracia, para poder conformar una buena reforma electoral.

“Hacer una revisión de cómo son los sistemas electorales en otros países donde pudiéramos considerar que hay más avances democráticos" Cuauhtémoc Cárdenas

En el mismo sentido, el también ex jefe de Gobierno capitalino planteó la necesidad de abrir un diálogo amplio con diversos sectores, en busca de construir la mejor propuesta.

En especial cuando resaltó que no está de acuerdo en que los partidos políticos estén creando un contexto de división ante el inicio de la revisión de la iniciativa de reforma electoral.

Cuauhtémoc Cárdenas propone revisar los mejores modelos internacionales para la reforma electoral

Luego de que se pospuso la entrega de la propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión, el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas consideró que es buen momento para ampliar la discusión del tema.

Sobre ello, el Ingeniero dijo que lo más óptimo para la creación de una propuesta sólida, es establecer un diálogo amplio en el que se incluya el análisis de modelos internacionales.

En especial, explicó, de los sistemas electorales de países que se considere, cuenten con los avances democráticos más importantes, pues de esa manera se puede enriquecer el proyecto.

"Habría un diálogo muy amplio entre sectores que están directamente en los partidos políticos, la academia, sería muy importante conocer los puntos de vista de gentes que están en las facultades de derecho de todo el país, en las facultades de ciencias política" Cuauhtémoc Cárdenas

De la misma forma, resaltó que en la discusión es necesario que también se tome en cuenta la opinión de todos los sectores que puedan sumar, como los mismos partidos políticos y la academia.

Por ello, Cuauhtémoc Cárdenas indicó que habría que ir con la comunidad estudiantil y docente de todas las facultades de Derecho y las facultades de Ciencias Políticas del país.

Cuauhtémoc Cárdenas (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Cuauhtémoc Cárdenas pide dejar de lado divisiones

Al insistir en que para la conformación de una buena iniciativa de reforma electoral es necesario ampliar el diálogo, Cuauhtémoc Cárdenas hizo un llamado para dejar de lado las divisiones que se hayan generado alrededor del tema.

Cuestionado por el clima de confrontación entre los partidos oficialistas y los bloques de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas resaltó que hay que priorizar el entendimiento y la discusión pacífica.

"No estoy en eso, me parece que el diálogo siempre es importante, el diálogo siempre ayuda y como dije hace un momento, ojalá las diferencias no lleven enemistades" Cuauhtémoc Cárdenas

Por ello, el ex candidato presidencial insistió en aseverar que el diálogo es la mejor herramienta, tras lo cual expresó su confianza en que las diferencias que se han manifestado, no generen problemas mayores.