Alfredo Ramírez Bedolla y Claudia Sheinbaum presentaron la primera inversión de mil millones de pesos por parte de Citelis, para el nuevo Polo de Desarrollo Económico Parque Industrial Bajío.

Ubicado en Zinapécuaro, este polo es como del Plan México de infraestructura público-privada.

Ventajas logísticas del Parque Industrial Bajío

El Parque Industrial Bajío cuenta con 346 hectáreas y está estratégicamente ubicado en la autopista que conecta Ciudad de México con Guadalajara.

Tiene acceso ferroviario al Puerto de Lázaro Cárdenas y está a cinco minutos del aeropuerto de Morelia, con servicios aduaneros disponibles.

Michoacán cuenta con infraestructura energética y capital humano

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que Michoacán dispone de energía limpia, gas natural y egresados calificados, siendo un destino atractivo para inversionistas.

Esta inversión se suma a los más de 13 mil millones de pesos destinados al Puerto de Lázaro Cárdenas .

Por su parte, Claudia Sheinbaum destacó la importancia del primer polo de desarrollo del país y su arranque inmediato.

Finalmente, Marcelo Ebrard reafirmó que se cumple el compromiso de iniciar inversiones en agosto.