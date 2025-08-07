La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de Morena, hoy jueves 7 de agosto, para revisar los avances del programa IMSS-Bienestar.

La reunión tuvo lugar alrededor del mediodía en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los 23 gobernadores y gobernadoras de Morena en el país.

Claudia Sheinbaum compartió una publicación en su cuenta de X, donde confirmó que la reunión fue con motivo de analizar los avances del IMSS-Bienestar.

“La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores por avances del IMSS Bienestar

Alrededor del mediodía comenzaron a llegar los gobernadores y gobernadoras de Morena a las inmediaciones de Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El motivo fue revisar los avances del IMSS-Bienestar, para el cual se organizarán reuniones mensuales con el fin de consolidar el programa.

Entre los temas tratados en materia de salud, los gobernadores y la presidenta Claudia Sheinbaum abordaron el abasto de medicamentos y el desarrollo de infraestructura hospitalaria.

Cabe mencionar que esta reunión se da a 3 días de la Marcha Nacional por el desabasto de medicinas contra el cáncer en México, convocada el 10 de agosto en varios estados clave como la CDMX.

Claudia Sheinbaum y gobernadores de Morena (Vía X)

¿Qué gobernadores se reunieron con Claudia Sheinbaum por avances de IMSS Bienestar?

A la reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional acudieron gobernadores y gobernadoras pertenecientes a la Cuarta Transformación, de las 23 entidades que se han sumado al programa IMSS-Bienestar.

En las fotografías compartidas por la misma presidenta se aprecia la asistencia de los siguientes gobernadores:

Clara Brugada, CDMX Rocío Nahle, Veracruz Delfina Gómez, Estado de México Alfonso Durazo, Sonora Evelyn Salgado, Guerrero Mara Lezama, Quintana Roo Américo Villarreal, Tamaulipas Rubén Rocha, Sinaloa Alejandro Armenta, Puebla Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán Ricardo Gallardo, San Luis Potosí Miguel Ángel Navarro, Nayarit Salomón Jara, Oaxaca Lorena Cuéllar, Tlaxcala David Monreal, Zacatecas Marina del Pilar Ávila, Baja California Víctor Manuel Castro, Baja California Sur Eduardo Ramírez, Chiapas Indira Vizcaíno, Colima Julio Menchaca, Hidalgo Margarita González Saravia, Morelos Javier May, Tabasco Joaquín Díaz Mena, Yucatán