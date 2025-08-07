Una jueza federal de Estados Unidos ordenó suspender cualquier construcción hasta nuevo aviso del centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, el cual fue inaugurado por el presidente Donald Trump, en el estado de Florida.

El fallo de la jueza federal de distrito Kathleen William se emitirá en una orden escrita hoy jueves 7 de agosto, la cual contempla que Alligator Alcatraz puede seguir operando y albergando a detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, los trabajadores de la construcción que se ubica en medio de los Everglades de Florida, tendrán prohibida la construcción de nuevas obras de relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días.

Cabe señalar que Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los caimanes, ha sido objeto de múltiples denuncias por las condiciones de hacinamiento y falta de comida en la que viven los migrantes detenidos, así como por las condiciones de higiene deficientes y temperaturas extremas en el lugar.

Alligator Alcatraz: Manifestantes protestan... en contra de la amenaza ambiental en humedales de Florida

Un grupo de ambientalistas y la tribu Miccosukee se manifestó en contra de la cárcel de Alligator Alcatraz, pero no por las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos, sino por que su construcción amenaza los humedales que albergan plantas y animales protegidos.

En este sentido, Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas, solicitó una orden de restricción temporal para evitar una construcción nueva en este sitio, la cual fue concedida por la juez Kathleen William, y estará vigente durante las próximas dos semanas, en tanto se libra la audiencia preliminar sobre la orden judicial, aún en curso.

Los demandantes señalan que la construcción de Alligator Alcatraz viola la Ley Nacional de Política Ambiental, por lo que se requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de esta situación.

Alligator Alcatraz: Claudia Sheinbaum confirma que hay 14 mexicanos detenidos en esta prisión

El 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen 14 mexicanos detenidos en la prisión Alligator Alcatraz, también conocida como Alcatraz-Caimanes, por lo cual su gobierno realiza gestiones para que sean deportados a México de inmediato.

La mandataria federal detalló que en estas acciones participan la Embajada de México en Estados Unidos, así como los Consulados de México:

“Se están haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática , y desde la Embajada de México en Estados Unidos, y de los Consulados, se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible” Claudia Sheinbaum

Con información de AP