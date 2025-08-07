La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 7 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy jueves 7 de agosto de 2025 se realizará la sección “Mujeres en la Historia” para cerrar la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

Entre los temas importantes de la mañanera de Claudia Sheinbaum, se destaca la sanción de Estados Unidos contra miembros del Cártel del Noreste.

La presidenta de México también hablaría sobre las declaraciones de Adán Augusto López sobre el caso Hernán Bermúdez Requena.

Es posible que Claudia Sheinbaum se pronuncie por la detención del activista migrante Luis Rey García Villagrán, acusado de tráfico de migrantes.

En temas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaría la detención de una banda de secuestradores asociada a Los Mayitos en Sinaloa.

Otro tema por el que Claudia Sheinbaum se pronunciaría es por el amparo de la SCJN en favor de Lorenzo Córdova por su imagen en los libros gratuitos de la SEP.

La presidenta de México también podría hablar sobre la ratificación de Claudia Pavlovich y Francisco Javier Díaz de León como embajadores de México en Panamá y Turquía respectivamente.

Nota en desarrollo. En breve más información...