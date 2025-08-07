José Ramón López Beltrán compartió un mensaje para pronunciarse por la polémica que se ha desatado luego de que fue captado de vacaciones en un hotel de lujo en Cancún.

Fue a través de una publicación que hizo en X que José Ramón López Beltrán respondió a las críticas que se le han lanzado y destacó que él no es funcionario público.

Tras reprochar que en la polémica se haya involucrado a sus hijos, José Ramón López Beltrán destacó que no ocupa ningún cargo y mucho menos tiene a su disposición recursos del gobierno.

José Ramón López Beltrán responde a críticas por vacaciones en hotel de lujo en Cancún (@_JRLB_ / X)

José Ramón López Beltrán responde a críticas por vacaciones en hotel de lujo en Cancún

El jueves 7 de agosto, se difundieron en redes sociales un par de imágenes en las que se observa a José Ramón López Beltrán, junto a su familia, de vacaciones en un hotel de lujo en Cancún.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se hospedó durante 2 semanas en el hotel Vidanta Riviera Maya.

Ante lo ocurrido, José Ramón López Beltrán compartió un mensaje en X por medio del cual respondió a las críticas que se le han lanzado, debido a que en el tuit sentenció que él no es funcionario público.

En el mismo sentido, resaltó que no tiene ningún cargo y menos maneja recursos del gobierno y ante las críticas constantes en las que se afirma que no trabaja, sostuvo que sí tiene ocupaciones laborales.

No obstante, refirió que no presume lo que hace, pues su trabajo “no busca reflectores ni necesita aprobación”, pero que no lo cuente, “no le da a nadie derecho a inventar” con malas intenciones.

Por ello, José Ramón López Beltrán resaltó que como puede ocurrir con cualquier persona con empleo, cuando le es posible ocupa sus espacios de vacaciones para compartir tiempo con su familia.

De la misma forma, ante los señalamientos por andar de vacaciones en un hotel en Cancún, sentenció que tener “momentos personales o familiares” no se trata de un lujo.

“Tener momentos personales o familiares no es un lujo, es un derecho. Quien trabaja y vive con honestidad también merece descanso, privacidad y alegría sin ser juzgado” José Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán de vacaciones en Cancún (X)

José Ramón López Beltrán defiende vacaciones en hotel de lujo en Cancún: son “imágenes familiares”

Luego de apuntar que no es “funcionario público”, para defenderse de las críticas por sus vacaciones en hotel de lujo en Cancún, José Ramón López Beltrán insistió en que solo pasó tiempo con su familia.

En su publicación, José Ramón López Beltrán resaltó que las fotos con las que se la ha intentado criticas, únicamente se tratan de “imágenes familiares, como la que muchos padres tienen con sus hijos”.

Tras ello, garantizó que si en algún momento de su vida decide incursionar en la política, lo que no pasa ahora, lo va a hacer con “responsabilidad, honestidad, transparencia, respeto y amor al pueblo”.

Finalmente, al concluir su respuesta a los ataques que se le han lanzado por sus vacaciones en el hotel Vidanta Riviera Maya, dijo que “el tiempo y la verdad siempre ponen las cosas en su lugar”.