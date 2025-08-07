La reforma al Poder Judicial sigue sumando opositores, pues a poco menos de un mes para que entre en vigor el nuevo orden, cientos de personas recordaron el amparo colectivo que interpusieron.

Alrededor de 850 jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de 2025 solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial.

Estas personas reprochan a la SCJN el papel que tuvieron ante la reforma judicial y aseguran que decidieron omitir la revisión del amparo que obtuvieron y que declaraba inconstitucional esta reforma.

SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Cientos de personas acusan que SCJN “despreció” amparo colectivo ante reforma del Poder Judicial

Cientos de personas, entre ellos jueces, interpusieron un amparo colectivo para declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial, que consideran el mayor retroceso en la historia en esta materia.

El grupo de personas acusó que la SCJN, que hasta ahora encabeza Norma Lucía Piña Hernández, despreció el amparo que obtuvieron y decidió omitir la revisión de la orden que declaraba inconstitucional la reforma al Poder Judicial.

Asimismo, este grupo de ciudadanos y jueces recordaron que el amparo colectivo lo ganaron desde febrero de 2025 y solicitaron al pleno de la SCJN asumir la competencia, pero no tuvieron una respuesta.

“Hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”. Ciudadanos ante reforma judicial

Reforma Poder Judicial sigue sumando opositores: Cientos de personas acusan a ministros de traición

Ante el poco interés que tuvieron los ministros de la SCJN para revisar el amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial, cientos de personas los acusan de traición, pues no hicieron guardar lo que dicta la Constitución.

“Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”. Ciudadanos ante reforma judicial

De acuerdo con el grupo de personas, los ministros prefirieron protegerse de las presiones o de la posibilidad de perder su retiro, en vez de limitar el poder en “una de las etapas más oscuras de la vida democrática en México”.