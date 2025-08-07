El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances del Plan México; en materia de salud, el proyecto contará con una millonaria inversión.
Hoy jueves 7 de agosto, en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que en el marco de Plan México, el sistema de salud contará con una inversión de más de 12 mil millones de pesos.
En este sentido, el secretario federal señaló que el país vive una transformación con el Plan México, el cual es apuntalado por la confianza que los inversionistas nacionales y extranjeros han depositado en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Plan México: ¿En qué consiste la millonaria inversión para la salud que anunció el gobierno de Claudia Sheinbaum?
Hoy 7 de agosto, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, detalló que en materia de salud, el Plan México contará con una inversión de más de 12 mil millones de pesos que provendrá de 3 empresas multinacionales y una compañía mexicana.
A este respecto, cada empresa contribuirá de la siguiente manera:
- Boehringer Ingelheim, una empresa alemana que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México, y aportará 3 mil 500 millones de pesos
- Carnot Laboratorios, una empresa mexicana que ha concentrado gran parte de su inversión en México, además de ser un importante exportador, aportará 3 mil 500 millones de pesos
- Bayer, una empresa alemana que está invirtiendo en la modernización de sus plantas nacionales, con la aportación de un monto de 3 mil millones de pesos
- AstraZeneca, una empresa británica que se está expandiendo en sus centros de servicio, con una aportación de 2 mil 250 millones de pesos
El secretario explicó que la inversión posicionará a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, gracias a las siguientes acciones:
- Se fomenta la innovación
- Se fortalece la industira manufacturera
- Se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos
- Se crean nuevos empleos altamente especializados
Plan México: Claudia Sheinbaum anunció otra millonaria inversión para la salud, hace apenas un mes
Sin embargo, la millonaria inversión que anunció el gobierno de Claudia Sheinbaum se sumó a otro anuncio similar en el marco del Plan México, apenas hace un mes.
En esa relación de ideas, se dio a conocer un una inversión de más de 10 mil millones de pesos en la que participarán las siguientes empresas:
- Kenner, un laboratorio ubicado en Toluca, Estado de México que busca aumentar su capacidad de manufactura nacional un monto de 5 mil 180 millones de pesos, los cuales permitirán la generación de 800 empleos directos y 2 mil indirectos
- GENBIO, una empresa que busca implementar la primera planta de plasma en América Latina para producción de albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación para lo cual se contempla una inversión de 4 mil millones de pesos y una generación de 100 empleos especializados
- ALPHARMA BioGenTec, cuya empresa promoverá la construcción de infraestructura y desarrollo de biofármacos, medicamentos biotecnológicos y vacunas en la Ciudad de México (CDMX); esto por medio de una inversión de 800 millones de pesos que generarán 110 empleos directos y 310 indirectos
- NEOLSYN, una planta farmoquímica que contempla el desarrollo de infraestructura para la producción nacional de ingredientes activos farmacéuticos (APIs), por medio de una inversión de 500 millones de pesos que generarán 120 empleos directos y 400 indirectos