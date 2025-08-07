El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los avances del Plan México; en materia de salud, el proyecto contará con una millonaria inversión.

Hoy jueves 7 de agosto, en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que en el marco de Plan México, el sistema de salud contará con una inversión de más de 12 mil millones de pesos.

En este sentido, el secretario federal señaló que el país vive una transformación con el Plan México, el cual es apuntalado por la confianza que los inversionistas nacionales y extranjeros han depositado en el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Plan México: ¿En qué consiste la millonaria inversión para la salud que anunció el gobierno de Claudia Sheinbaum?

Hoy 7 de agosto, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, detalló que en materia de salud, el Plan México contará con una inversión de más de 12 mil millones de pesos que provendrá de 3 empresas multinacionales y una compañía mexicana.

A este respecto, cada empresa contribuirá de la siguiente manera:

Boehringer Ingelheim, una empresa alemana que cuenta con una de las plantas más grandes a nivel mundial en México, y aportará 3 mil 500 millones de pesos

Carnot Laboratorios, una empresa mexicana que ha concentrado gran parte de su inversión en México, además de ser un importante exportador, aportará 3 mil 500 millones de pesos

Bayer, una empresa alemana que está invirtiendo en la modernización de sus plantas nacionales, con la aportación de un monto de 3 mil millones de pesos

AstraZeneca, una empresa británica que se está expandiendo en sus centros de servicio, con una aportación de 2 mil 250 millones de pesos

El secretario explicó que la inversión posicionará a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, gracias a las siguientes acciones:

Se fomenta la innovación

Se fortalece la industira manufacturera

Se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos

Se crean nuevos empleos altamente especializados

Plan México: Claudia Sheinbaum anunció otra millonaria inversión para la salud, hace apenas un mes

Sin embargo, la millonaria inversión que anunció el gobierno de Claudia Sheinbaum se sumó a otro anuncio similar en el marco del Plan México, apenas hace un mes.

En esa relación de ideas, se dio a conocer un una inversión de más de 10 mil millones de pesos en la que participarán las siguientes empresas: