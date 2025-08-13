La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy miércoles 13 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy miércoles 13 de agosto de 2025 se realizará la sección “Detector de Mentiras”.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltará la extradición de 26 líderes del narcotráfico de México a Estados Unidos.

Sobre el tema la presidenta de México podría responder a Estados Unidos y la fiscal Pam Bondi, que agradecieron al gabinete de Seguridad por la colaboración para la extradición de los narcotraficantes.

En seguimiento al ámbito internacional, Claudia Sheinbaum reaccionaría a la alerta emitida por Estados Unidos por el riesgo de terrorismo en 30 estados de México.

La presidenta de México podría volver a mencionar el caso de los sobornos en Pemex ante los señalamientos de que Adán Augusto López estuvo involucrado cuando fue gobernador de Tabasco.

Nota en desarrollo. En breve más información...