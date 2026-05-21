Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas”, fue identificado por autoridades estatales y federales como el presunto líder del Cártel de Sinaloa que opera en la zona oriente de Morelos.

El nombre de “El Barbas” cobró relevancia tras la difusión de un video en el que aparece compartiendo mesa con Jesús Corona, actual alcalde de Cuautla, buscado por el gabinete de Seguridad.

Video de El Barbas con Jesús Corona (Cortesía)

¿Quién es Júpiter Araujo Bernard?

Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, sería originario de Guasave, Sinaloa, mudándose a Morelos alrededor de 2023 para asumir el control de una célula criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

¿Qué edad tiene Júpiter Araujo Bernard?

La edad de Júpiter Araujo Bernard es desconocida.

¿Júpiter Araujo Bernard está casado?

Hasta el momento, se desconoce si Júpiter Araujo Bernard tiene esposa o mantiene una relación sentimental.

¿Quién es Júpiter Araujo Bernard? (Cortesía)

¿Júpiter Araujo Bernard tiene hijos?

No hay información que revele que Júpiter Araujo Bernard tenga hijos.

¿Qué estudió Júpiter Araujo Bernard?

No hay evidencia de que Júpiter Araujo Bernard tenga una trayectoria académica.

¿Cuál es la trayectoria de Júpiter Araujo Bernard?

Júpiter Araujo Bernard ha sido señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región oriente de Morelos, siendo líder de la célula “Gente Nueva” o “Los Tepiteños”.

De acuerdo con la información, este grupo criminal está ligado al Cártel de Sinaloa y es señalado por delitos como: