La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá su última sesión con los ministros actuales, quienes discutirán este importante tema; de esto se trata.

Será el 1 de septiembre 2025 que los nuevos nueve ministros de la SCJN rendirán protesta para ejercer durante los próximos 12 años, como establece la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, los actuales ministros de la SCJN preparan ya su despedida y una última sesión para el martes 12 de agosto, ya que la mayoría rechazó postularse para la nueva corte.

SCJN: Ministros actuales discutirán este importante tema en última sesión

Tal como se dio a conocer, la SCJN discutirá al menos 98 proyectos referentes a impugnaciones de las elecciones del Poder Judicial del pasado 1 de junio en su última sesión del Pleno.

Las impugnaciones que serán discutidas en la SCJN son referentes a los dos magistrados electos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque se prevé sean desechados.

Estos 98 proyectos forman parte del total de 144 juicios de inconformidad en materia electoral presentados, sin embargo, anteriormente ya se había resuelto uno que terminó desechado por unanimidad.

Debido al argumento de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sólo permite las impugnaciones a quienes fueron candidatos, sin embargo, ninguno de los aspirantes al TEPJF lo presentó.

La gran mayoría de dichos recursos fueron presentados por el PAN, PRI, ex candidatos de otros rubros de las elecciones del Poder Judicial y ciudadanos, por lo que no procederían en la SCJN.

Acorde con el acta prevista para la última sesión de la SCJN, también se plantean dos acciones de inconstitucionalidad, la primera planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Constitución de Yucatán.

Y la segunda es de Morena que demanda la invalidez de diversas disposiciones del Código Electoral y Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral del estado de Coahuila.

Ministros actuales de la SCJN se preparan para la última sesión del Pleno y discutirán estos temas (SCJN | Captura de pantalla)

SCJN: Nuevos ministros ya analizan retomar asuntos pendientes y su toma de posesión

Así como los ministros actuales se preparan para su última sesión, los electos ya analizan el rediseño de la SCJN para resolver los asuntos pendientes acumulados y lo que será su toma de posesión.

El pasado 5 de agosto se dio a conocer que en la sede alterna de la SCJN tuvo lugar una reunión con los nuevos ministros, para analizar el “rediseño institucional que permitirá hacer frente a la acumulación de expedientes.

Así como la revisión del Plan de Trabajo y los Proyectos de Acuerdos Generales que serán emitidos para atender los asuntos pendientes y de la nueva SCJN.

Tal como se dio a conocer, serán tres ceremonias las que tengan lugar para la toma de posesión de los nuevos ministros de la SCJN, la primera en el Senado a las 19:30 horas, en donde también estarán los nuevos magistrados del TEPJF.

También tendrán lugar una sesión solemne en el Pleno de la SCJN para dar inicio al primer periodo de sesiones, para finalizar con una entrega de bastón de mando de parte de las autoridades indígenas.