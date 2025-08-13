La Fiscalía General de la República (FGR) destituyó a su contralor Arturo Serrano Meneses y a otros nueve funcionarios de su equipo por presuntos actos de corrupción.

El pasado viernes 8 de agosto, agentes de la FGR encabezaron un operativo en la sede del Órgano Interno de Control (OIC) en la Ciudad de México y notificaron a Arturo Serrano Meneses y a sus colaboradores de los procesos de responsabilidad administrativa en su contra.

La investigación en torno al contralor de la FGR y su equipo data al menos desde el mes de abril, según diario Reforma.

FGR acusa a su contralor Arturo Serrano Meneses de corrupción y otros delitos

La investigación contra el titular de la OIC de la FGR, Arturo Serrano Meneses, y otros nueve colaboradores cercanos sería por delitos contra la administración de justicia, tráfico de influencias y omisiones graves.

El medio consigna que la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, que estaba a cargo de Arturo Serrano, fue sometida a revisión por incurrir en presuntas irregularidades en el manejo de información pública y protección de datos personales.

Serrano Meneses es el primer titular del OIC de la FGR desde el 30 de abril de 2019 cuando la Cámara de Diputados lo designó para un período de cuatro años.

Al concluir su primer mandato el 1 de mayo de 2023, fue ratificado por la Cámara de Diputados hasta el 30 de abril de 2027.

Entre otros cargos desempeñados por Arturo Serrano están:

Director de Asuntos Jurídicos en Telecomm

contralor de Cofepris

Fiscalía Anticorrupción en PGR

FGR: ¿Quiénes son los 9 colaboradores de Arturo Serrano destituidos por presunta corrupción?

Los nueve colaboradores de Arturo Serrano Meneses destituidos de la FGR son: