La reforma electoral de Claudia Sheinbaum puede ser modificada en el Congreso de la Unión, advirtió el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Así lo señaló el legislador federal durante conferencia de prensa, en la cual sostuvo que el Congreso de la Unión tendrá plena capacidad para realizar modificaciones en la propuesta presidencial.

Sin embargo, Ricardo Monreal expuso que los cambios que se apliquen a la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum, tendrán que estar encaminados a favorecer la democracia en el país.

Ricardo Monreal (Cámara de Diputados)

El pasado 4 de agosto de 2025, se publicó el decreto que crea la Comisión Presidencial para la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, en busca de consolidar la propuesta.

De acuerdo con lo estipulado en la ruta de la iniciativa, será hasta el mes de octubre cuando inicien las consultas ciudadanas, foros y mesas de discusión que se planean realizar en todo el país.

Pese a ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que el Congreso de la Unión podría modificar la iniciativa de la presidenta.

Al respecto, el legislador federal sostuvo que hay plena disposición en las bancadas oficialistas para aplicar cambios en la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, siempre y cuando dijo, sean a favor de la democracia.

En ese sentido, Ricardo Monreal apuntó que el primer acuerdo amplio a concretar es el de Morena con sus aliados, es decir el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No obstante, resaltó que no se van a excluir a las fracciones parlamentarias de oposición, por lo que aseveró que se hará un esfuerzo extraordinario para negociar con el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Debido a ello, el presidenta de la Jucopo y coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, refirió que eventualmente se tendría que modificar “la iniciativa original que nos llegue”.

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum: Ricardo Monreal confía en comisión presidencial

A pesar de que adelantó la posibilidad de que el Congreso de la Unión modifique la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal externó su confianza al trabajo que realizará la comisión presidencial.

En torno a dicho punto, el diputado de Morena dijo ante representantes de medios de comunicación que el hecho que el organismo sea encabezado por Pablo Gómez, es garantía de un buen trabajo.

No obstante, Ricardo Monreal indicó que el “trabajo definitivo” que se efectúe en torno a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, es el que llevará a cabo el Congreso de la Unión.

Por tal motivo, el legislador federal pidió un voto de confianza a la ciudadanía para la labor que se realizará, pues destacó que la propuesta que emita la comisión presidencial, será revisada a detalle y en consenso.