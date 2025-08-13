¿Quiénes son los 26 líderes del narcotráfico trasladados a Estados Unidos en agosto de 2025? Esto es lo que sabemos sobre su extradición.

Hoy martes 12 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer la extradición a Estados Unidos de 26 criminales.

Esta acción forma parte de la colaboración entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico. En febrero de 2025, el gobierno mexicano deportó inicialmente a 29 criminales; ahora, ¿quiénes son los 26 narcotraficantes trasladados en agosto de 2025?

Los 26 líderes del narcotráfico extraditados a Estados Unidos en agosto de 2025

El gobierno de Estados Unidos informó que entre los 26 extraditados se encontraban “operadores clave” de los cárteles mexicanos, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Aunque el gobierno de México no ha emitido la lista oficial de las identidades de los 26 líderes del narcotráfico extraditados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se adelantó y publicó los nombres:

Enrique Arballo Talamantes Benito Barrios Maldonado Luis Raúl Castro Valenzuela Francisco Chávez Abdul Karim Conteh Baldomero Fernández Beltrán Ismael Enrique Fernández Vázquez Leobardo García Corrales Abigael González Valencia José Carlos Guzmán Bernal Anton Petrov Kulkin Roberto Omar López José Francisco Mendoza Gómez Hernán Domingo Ojeda López Daniel Pérez Rojas Juan Carlos Sánchez Gaytán David Fernando Vásquez Bejarano José Antonio Vivanco Hernández Mauro Alberto Núñez Ojeda Juan Carlos Félix Gastelum Jesús Guzmán Castro Pablo Edwin Huerta Nuno Servando Gómez Martinez Kevin Gil Acosta Roberto Salazar Martín Zazueta Pérez

Previamente ya había trascendido que Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”; Pablo Edwin Huerta“El Flaquito”, ex líder del Cártel de Tijuana; y Juan Carlos Félix Gastelum “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “el Mayo” Zambada, estaban entre los criminales trasladados.

El traslado de los narcotraficantes se realizó en estricto apego a la ley y al debido proceso, así como bajo el acuerdo de que Estados Unidos no solicitará la pena de muerte contra los mexicanos.

Los 26 líderes del narcotráfico trasladados a Estados Unidos (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma extradición y detención de 26 líderes del narcotráfico

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que los 26 líderes del narcotráfico ya fueron detenidos y se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses tras ser extraditados desde México.

Estados Unidos destacó que los acusados enfrentan cargos penales federales y estatales en todo el país, por varios delitos relacionados a:

narcotráfico

delincuencia organizada

secuestro

toma de rehenes

uso ilegal de armas de fuego

tráfico de personas

lavado de dinero

asesinato de un agente del Sheriff

Específicamente sobre el tráfico de drogas, a los 26 líderes del narcotráfico se les señala de ingresar a Estados Unidos múltiples sustancias como cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo.

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, agradeció al gobierno de México por la colaboración para combatir el narcotráfico y extraditar a los 26 criminales requeridos por la justicia estadounidense.

“Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país. Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto”. Pam Bondi