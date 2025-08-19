Ricardo Monreal y Adán Augusto López, coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente, se reunieron con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para discutir temas clave.

Minutos después de las 18:30 horas, Ricardo Monreal y Adán Augusto López arribaron a Palacio Nacional con motivo del encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Previamente se informó que en esta reunión también estaría presente Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Luisa Alcalde, presidenta de Morena.

Ricardo Monreal y Adán Augusto López se reúnen con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional; estos son los temas

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia mañanera de hoy lunes 18 de agosto que se reuniría con Ricardo Monreal y Adán Augusto López con el fin de tratar temas clave de la agenda legislativa correspondiente al periodo de sesiones del próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con lo dicho por la presidenta de México, el diálogo con Adán Augusto López y Ricardo Monreal es respecto a las iniciativas de reforma pendientes y las que están próximas a enviarse al Congreso.

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de que ambos coordinadores de Morena conozcan las iniciativas que el gobierno de México quiere que se aprueben en el siguiente periodo de sesiones.

En las inmediaciones de Palacio Nacional se captó la llegada del senador Ignacio Mier Velazco, quien también habría sido citado a la reunión con Claudia Sheinbaum.

#ULTIMAHORA 🚨 El senador Adán Augusto López llega a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Se prevé que aborden la agenda legislativa y las próximas definiciones políticas en el Congreso. pic.twitter.com/4rwZlbOb9b — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 19, 2025

Nota en desarrollo. En breve más información...