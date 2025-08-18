Ismael Zambada García, “El Mayo Zambada”, identificado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, alcanzó un acuerdo con Estados Unidos y se declarará culpable de narcotráfico.

De acuerdo con el periodista estadounidense Keegan Hamilton, un documento judicial indica que El Mayo Zambada alcanzó un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos para declararse culpable por narcotráfico en la audiencia del próximo 25 de agosto.

Hasta ahora se sabe que Zambada García está detenido por autoridades estadounidenses en espera de su siguiente comparecencia.

En la audiencia que tendrá lugar el próximo 25 de agosto con el juez Brian M. Cogan, El Mayo Zambada se declarará culpable de narcotráfico tras alcanzar un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos.

Esto después de que se diera a conocer que El Mayo Zambada estaría buscando un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para evitar la pena de muerte.