La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy lunes 25 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy lunes 25 de agosto de 2025 se realizará la sección “Humanismo Mexicano y Memoria Histórica”.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En la mañanera de hoy lunes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionará la audiencia de Ismael “el Mayo” Zambada en Estados Unidos, donde se declarará culpable de narcotráfico.

Igualmente podría pronunciarse por la salida de Julio César Chávez Jr. bajo libertad condicional del penal de Hermosillo.

Ello a un día de que fue vinculado a proceso por el delito de tráfico de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Es posible que la presidenta de México también mencione el accidente del ministro electo Aristides Rodrigo Guerrero, a días de tomar protesta en la SCJN.

Claudia Sheinbaum reaccionaría a la denuncia de Lilly Téllez en su entrevista con Fox News, sobre el dominio de los cárteles del narcotráfico en México y la petición de la intervención estadounidense.

Nota en desarrollo. En breve más información...