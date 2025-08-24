La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a mujeres artesanas en una asamblea en Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero.

Esto como parte de la visita que realizó Claudia Sheinbaum al estado de Guerrero, en donde reconoció la labor que realizan las mujeres artesanas en Xochistlahuaca.

La presidenta de México reiteró que en nuestro país es “tiempo de mujeres”, puntualizando que el 2025 es el año para reconocer el legado de las mujeres indígenas.

Claudia Sheinbaum respalda labor de mujeres artesanas en asamblea en Xochistlahuaca, Guerrero

Durante su participación manifestó que su madre le inculcó desde muy pequeña el uso de ropa tradicional, señalando que era Guerrero la entidad preferida para visitar.

Posteriormente, ante mujeres asistentes en Xochistlahuaca, mostró una fotografía de cuando tenía 8 años de edad, en la que se le ve portando un huipil amuzgo.

Ante esto reiteró que su amor y cariño por las mujeres artesanas le viene desde pequeña, gracias a su madre, por lo que hoy día, como presidenta de México, es necesario redoblar esfuerzos para reconocer su labor.

“La grandeza cultural de México viene de aquí, del origen... de las culturas originarias que han construido nuestra manera de pensar”, dijo Claudia Sheinbaum.

Importante reconocer a las mujeres indígenas: Claudia Sheinbaum

En su participación en Xochistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló su compromiso de reconocer al 2025 como el año de los pueblos indígenas.

Sin embargo, manifestó que como parte de ello es obligatorio resaltar a las mujeres indígenas, pues a través de sus artesanías, sus tejidos, su lengua, se lleva a cabo la transmisión de la cultura.

Desde Xochistlahuaca Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de las mujeres para nuestro país, pues dijo que son parte de “nuestro orgullo y nuestra admiración” para nuestra patria.

Ante esta situación, subrayó los programas sociales del Bienestar que están enfocados en apoyar a las mujeres, hecho que dijo forma parte de su compromiso como presidenta de México.