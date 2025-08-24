Claudia Shienbaum Pardo, presidenta de México, presume entrega de tercer avión Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Aerolínea del Estado Mexicano, Mexicana de Aviación, recibió el sábado pasado 23 de agosto su tercer avión Embraer en su centro de operaciones en el AIFA.

Aún faltan más aviones Embraer por entregar de una compra de un paquete de 20 para Mexicana de Aviación.

A través de sus redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presumió la entrega de tercer avión Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación en el AIFA.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum este tercer avión Embraer E195-E2 forma parte de las 20 aeronaves previstas para la aerolínea.

Asimismo la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que los compromisos que asumió como mandataria de México se cumplen.

Reiteró que se sigue con el plan estratégico para Mexicana de Aviación.

“En el AIFA, @MexicanaVuela_ recibió el tercer avión Embraer E195-E2, que forma parte de las 20 aeronaves previstas en el plan estratégico de la aerolínea del pueblo de México. Los compromisos se cumplen.” Claudia Sheinbaum en X

Nuevo avión Embraer E195-E2 para Mexicana de Aviación; aún faltan más aeronaves por entregar

En tanto informan en medios que la empresa Embraer de Brasil se comprometió con Mexicana de Aviación para enero y diciembre a en la entrega de más aeronaves.

Con los aviones Embraer para Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado mexicano estaría devolviendo tres aviones Boeing 737-800.

En tanto, el nuevo avión Embraer E195-E2 que llegó al AIFA se prepara para tener el equipo matrícula XA-MXA con el que se espera que ya comience operaciones.

El primer vuelo que dará el tercer avión Embraer E195-E2 que se le entregó a Mexicana de Aviación en el AIFA se espera que sea este próximo lunes 25 de agosto.

El cuál saldrá desde el AIFA y tendrá como destino final Tulum a las 10:00 horas.

Además de acuerdo con un comunicado de Mexicana de Aviación con la entrega de este tercer avión Embraer E195-E2 a sus filas se espera que la aeronave ofrezca a sus pasajeros altos estándares de seguridad y confort.