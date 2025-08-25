Hoy lunes 25 de agosto, se llevará a cabo la audiencia del Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, en la cual se declarará culpable de narcotráfico; sigue en vivo este proceso.

Tras mantenerse prófugo de la justicia durante décadas, el Mayo Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, por autoridades de Estados Unidos, lugar al que dijo llegar mediante engaños de Joaquín Guzmán López.

Dado lo anterior, en septiembre de 2024, el Mayo Zambada se declaró inocente de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Sin embargo, documentos judiciales señalaron que hoy 25 de agosto se declarará culpable en una audiencia ante la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

Estados Unidos no pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada

Apenas el 5 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no solicitará la pena de muerte para el Mayo Zambada, luego de un primer anuncio en junio del mismo año en el que se evaluó esta posibilidad.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses dieron a conocer esta información por medio de tres documentos, ya que esta medida también aplicará para Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

“El Gobierno respetuosamente presenta esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general (Pam Bondi) ha autorizado e instruido a su oficina a que no busque la pena de muerte”. Departamento de Justicia de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum y AMLO exigieron una explicación a Estados Unidos por la detención del Mayo Zambada

En respuesta a la detención del Mayo Zambada por parte de autoridades de Estados Unidos, tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como la presidenta Claudia Sheinbaum exigieron una explicación a las autoridades de dicho país por estas acciones.

En primera instancia, en septiembre de 2024, López Obrador señaló la detención de Zambada García como un “asunto completamente irregular”; “ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron”, dijo el ex presidente en su conferencia mañanera.

En este sentido, el ex presidente explicó que tras la detención de Ismael Zambada se desató una ola de violencia en Sinaloa:

“Y eso requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación pues se debe a que tomaron esa decisión (...) En Sinaloa no había la violencia que hay ahora, tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las fuerzas armadas y también hemos perdido a oficiales”. AMLO

“No es lo mismo cuando el Estado Mexicano interviene a que se de un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos”, agregó, además de considerar que este evento puede obedecer a razones de propaganda de Estados Unidos:

“A ver si es eso o si es una decisión que se toma, como siempre, para demostrar que se está atendiendo el problema del consumo de fentanilo solo por propaganda”. AMLO

Por su parte, Claudia Sheinbaum reafirmó esta postura del Gobierno de México durante su conferencia mañanera del 16 de octubre de 2024: