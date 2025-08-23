Desde Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó la fecha de apertura de las Farmacias del Bienestar; esto dijo.

Desde diciembre 2024, Claudia Sheinbaum ha dado diversos detalles sobre las Farmacias del Bienestar, que serán instaladas junto a las sucursales del Banco del Bienestar, ubicación que sería para facilidad de adultos mayores.

La iniciativa de Farmacias del Bienestar forma parte de los programas del gobierno federal y suministrarán medicamentos gratuitos para el control de enfermedades, tal como ha explicado Claudia Sheinbaum.

Farmacias del Bienestar: Claudia Sheinbaum adelanta fecha de apertura y será para este mes

Este viernes 22 de agosto, Claudia Sheinbaum adelantó la fecha de apertura de las Farmacias del Bienestar y será a partir del próximo mes, septiembre 2025, que comenzarán a abrir las sucursales de manera gradual.

Fue durante la inuaguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, que Claudia Sheinbaum ya dio la fecha de apertura de las Farmacias del Bienestar.

Claudia Sheinbaum agregó que le hubiera gustado que fuera este agosto, sin embargo, hubo algunas situaciones que derivaron en la apertura de las Farmacias del Bienestar para un día de septiembre.

De esta manera, los beneficiarios de otro programa enfocado en el bienestar de los mexicanos, Salud Casa por Casa, podrán acudir a las Farmacias del Bienestar a recoger sus medicamentos como celebró Claudia Sheinbaum.

También referente a la salud y los medicamentos, durante su participación Claudia Sheinbaum recordó el banderazo de inauguración de las Rutas de la Salud, que es un esquema para distribuir todos los medicamentos a los centros.

Claudia Sheinbaum celebra inauguración del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco

Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, en donde destacó diversos avances en materia de salud de su gobierno, como las Farmacias del Bienestar.

Y celebró la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE que comenzará funciones en los siguientes dos meses, ya que ahorita está en proceso de contratación de personal de salud, señaló Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, será para el lunes 25 de agosto que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco comenzará a dar consulta externa, para después abrir todas las especialidades.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló tanto el tamaño del Hospital de Alta Especialidad, como los quirófanos, que fueron descritos por la mandataria como algo excepcional, totalmente equipados y con todas las especialidades.

En su discurso, Claudia Sheinbaum resaltó igualmente que todos los programas como las Farmacias del Bienestar y la inauguración de diversos hospitales son posibles gracias a que en 2018 comenzó la Cuarta Transformación.