Nuevamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró que la CURP Biométrica no será obligatoria y este es el por qué.

El tema de la CURP biométrica fue retomado por Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de hoy viernes 22 de agosto, debido a que medios presentaron su duda sobre la obligatoriedad del trámite.

Desde su aprobación en el reciente periodo extraordinario del Congreso Federal, tanto la CURP Biométrica como otras iniciativas fueron fuertemente criticadas por la oposición, por lo que señalan supuesto robo de datos.

CUPR Biométrica no será obligatoria: Claudia Sheinbaum explicó por qué

Durante la conferencia mañanera de hoy viernes 22 de agosto, Claudia Sheinbaum repitió que la CURP Biométrica no será obligatoria, debido a que medios apuntaron que sí lo sería acorde con la ley aprobada.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum explicó que en la ley tampoco se señala que la CURP Biométrica sea obligatoria, sino que es opcional por lo que la gente decidirá si da sus datos o no.

Claudia Sheinbaum añadió que así ocurre con cualquier caso, aunque espera que la gran mayoría decida tramitarla, debido a la importancia del nuevo documento que ofrece la opción de tener otra identificación.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum repitió que ninguna institución pedirá de manera obligatoria la CURP Biométrica, aunque igualmente mencionó que en próximas conferencias acudiría José Antonio Merino para explicar los avances de la digitalización.

Y es que tal como señaló Claudia Sheinbaum, la CURP Biométrica forma parte de la digitalización y reducción de trámites que plantea el gobierno de México.

Aunque Claudia Sheinbaum no mencionó la fecha en la que el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asista a la conferencia mañanera sí dio a conocer que tocará otros temas importantes.

Renapo avanza con CURP Biométrica: Iniciará envío de octubre para quienes ya se registraron

Claudia Sheinbaum también destacó los avances del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), institución encargada de la CURP Biométrica y la cual, la presidenta anunció su fortalecimiento.

Por otra parte, el director de Renapo, Arturo Arce Vargas también dio a conocer avances sobre la CURP Biométrica durante una conferencia de prensa hoy viernes 22 de agosto.

Al respecto, declaró que comenzarán con el envío de la CURP Biométrica a mediados de octubre, esto por correo electrónico para quienes ya realizaron su registro con el nuevo trámite.

Explicó también las medidas de seguridad de dicho correo con la CURP Biométrica personal, la cual que sólo podrá ser descargada por el titular de los datos.

Por lo mismo, el director de Renapo aclaró que la ciudadanía deberá imprimir y enmicar su nueva CURP Biométrica, en consecuencia, no sería una credencial propiamente como la utilizada para votar.