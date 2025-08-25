Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, ofrecerá conferencia de prensa tras audiencia de El Mayo Zambada donde se declararía culpable

Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, encabezará una conferencia de prensa tras la audiencia de Ismael “el Mayo” Zambada, donde se declarará culpable de narcotráfico.

Así lo confirmó el Departamento de Justicia que preside, pues a través de un documento se informó que la conferencia de Pam Bondi tendrá lugar el lunes 25 de agosto a las 15:00 horas local.

Cabe recordar que la audiencia de “el Mayo” Zambada se realizará este mismo lunes en la Corte de Distrito de Brooklyn en Nueva York, a cargo del juez Brian M. Cogan.

La audiencia de Ismael “el Mayo” Zambada” no pasará desapercibida en Estados Unidos y el mundo; tal es así que el Departamento de Justicia estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia circuló un aviso a los medios de comunicación para anunciar que Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, junto a funcionarios estadounidenses, de la DEA y FBI, ofrecerán una conferencia de prensa con motivo de la audiencia de “el Mayo” Zambada.

El motivo de la conferencia es brindar los detalles de la declaratoria de culpabilidad del narcotraficante mexicano, así como las implicaciones del acuerdo entre el líder criminal con Estados Unidos.

La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en el sitio oficial del Departamento de Justicia.

El acuerdo de culpabilidad de Ismael “el Mayo” Zambada

El narcotraficante ex líder del Cártel de Sinaloa enfrenta 17 cargos por delitos asociados al narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas, todos concentrados en la corte de Nueva York.

Aunque inicialmente se declaró no culpable, ahora como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con las autoridades de Estados Unidos, “el Mayo” Zambada cambiaría su declaración a culpable de dos delitos federales:

empresa criminal continua

crimen organizado

El acuerdo habría sido alcanzado luego de que Estados Unidos retiró la petición de aplicar la pena de muerte contra Ismael “el Mayo” Zambada, a cambio de que el ex líder del Cártel de Sinaloa colabore con las autoridades como testigo clave en el combate a los cárteles mexicanos.

Asimismo trascendió que “el Mayo” podría solicitar varias condiciones dentro del acuerdo, como evitar su traslado a una prisión de máxima seguridad o la reducción de su condena.