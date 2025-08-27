Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana descarta “extinción” del Cártel de Sinaloa tras caída del Mayo Zambada.

Tras la declaración de culpabilidad de Ismael ‘El Mayo’ Zamaba en Estados Unidos como uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa, siendo uno de los capos de la droga de mayor rango detenido por autoridades estadounidenses, Omar García Harfuch descarta que la organización criminal este por llegar a su fin.

Así lo declaró el secretario de seguridad en la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 27 de agosto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Omar García Harfuch descarta “extinción” del Cártel de Sinaloa tras caída del Mayo Zambada; aún quedan otros líderes

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 27 de agosto en la que se presentaron los informes de seguridad en el país, Omar García Harfuch descartó la “extinción” del Cártel de Sinaloa tras caída del Mayo Zambada, tras el cuestionamiento de un reportero.

Además el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se podría dar por extinto al Cártel de Sinaloa debido a que aún existen otros líderes dentro de la organización criminal que están en activo.

Asimismo detalló que en dentro del Cártel de Sinaloa nunca ha existido un líder único, sino que en su lugar han sido varios criminales los que sirven como líderes a la organización.

Entre ellos mencionó a ‘El Chapo’ Guzmán, los hijos del ‘Chapo’, Iguano, que también es hermano de ‘El Chapo’, otro, ‘Chapo’ Isidro.

Es por ello que resaltó que en la actualidad todavía existen “células y líderes muy importantes que tienen que ser detenidos” del Cártel de Sinaloa.

“No, no, el Cártel de Sinaloa nunca a tenido un líder como tal siempre ha habido varios líderes, es un cártel digamos como varias ramas, una de ella era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el otro ‘El Chapo’ Guzmán, los hijos del ‘Chapo’, Iguano, que también es hermano de ‘El Chapo’, otro, ‘Chapo’ Isidro, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa. Todavía hay células y líderes muy importantes que tienen que ser detenidos” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch descarta “extinción” del Cártel de Sinaloa tras caída del Mayo Zambada pero reconoce “mermas”

Pese a que hay aún líderes del Cártel de Sinaloa que están al frente de la organización criminal, Omar García Harfuch reconoció que hay facciones dentro del Cártel que están mermadas.

Aunque no dio más detalles al respecto de cuáles son, reconoció este debilitamiento dentro de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa.