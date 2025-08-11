Si buscas calzado escolar para niñas y niños de Bluey, en Mercado Libre hay varios modelos desde 500 pesos de la marca Price Shoes.

El catálogo de Mercado Libre tiene estos zapatos y tenis de Bluey para el regreso a clases:

Zapato casual escolar de velcro de Bluey para niña: 500 pesos

Zapato casual escolar de piel con logo de Bluey para niña: 526.66 pesos

Tenis tipo bota escolar agujeta de Bluey para niño 579.75 pesos

Tenis casual urbano con luces de Bluey para niño: 999 pesos

Tenis escolar de velcro de Bluey para niño: 521.80 pesos

Calzado escolar de Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre: Zapato casual de velcro

En Mercado Libre encontrarás este zapato casual de velcro de Bluey marca Price Shoes que cuenta con suela antideslizante y cierre de hebilla de seguridad.

El precio de oferta de estos zapatos, que son ideales para el día a día en la escuela, es de 526.66 pesos. Su costo regular es de 999 pesos.

Calzado escolar de Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre (Especial)

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre: Zapato casual de piel

Este modelo de calzado escolar Price Shoes de Bluey es similar al anterior, aunque cuenta con una suela más gruesa, resistente y es de charol.

El precio de estos zapatos es de 526.66 pesos, su costo normal es de 999 pesos.

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre (Especial)

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre: Tenis tipo bota

La marca Price Shoes también cuenta con tenis tipo bota para niños. El modelo es color blanco y tiene a Bluey y Bingo en la zona lateral.

Toma en cuenta que el precio también está de oferta y salen en 579.75 pesos; el costo regular es de 999 pesos.

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre (Especial)

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre: Tenis casual con luces

Para los días de educación física, Mercado Libre tiene estos tenis casuales con luces con diseño de Bluey y Bingo comiendo helado.

El precio de los tenis de Price Shoes para niños es de 999 pesos.

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre (Especial)

Calzado escolar Price Shoes para niñas y niños de Bluey en Mercado Libre: Tenis de velcro

Si buscas unos tenis baratos para niño, tenemos esta opción de calzado de velcro color blanco con Bluey y su amiga Chloe.

En Mercado Libre estos tenis cuestan 521.80 pesos, su precio regular es de 899 pesos.