¿Por qué subió el precio del kilo de tortillas? Durante las últimas semanas se reporta un incremento en el costo del producto y acá te contamos cómo lo justificaron.

De acuerdo con lo que se ha reportado, el alza en el precio del kilo de tortillas se ha registrado en diferentes municipios y colonias del Estado de México y la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) emitió un posicionamiento en el que confirmó el alza en los costos y justificó el aumento que se ha registrado en los últimos días.

Tortillas (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Ya subió el precio del kilo de tortillas? CNT justificó el incremento

El 12 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el fin de evitar que el precio del kilo de tortillas aumente, por tratarse de un producto básico de alimentación en el país.

A pesar de ello, en las últimas semanas se ha reportado en en establecimientos del Estado de México y la CDMX, se ha registrado un incremento en los costos del producto, lo cual ya fue confirmado por el CNT.

Lo anterior debido a que el organismo representante del sector productivo, ratificó por medio de un comunicado que se ha visto un aumento en el precio del kilo de tortillas en cientos de negocios del Área Metropolitana.

Ante ello, el CNT justificó el alza al señalar que el incremento de 2 pesos por kilo que se ha observado, se debe al encarecimiento que se ha registrado también la cadena de producción e insumos.

En específico, el organismo resaltó que se ha subido el costo porque también se han elevado los precios de refacciones de maquinarías, del papel grado alimenticio y los fletes para el traslado de la materia prima.

Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de la Tortilla sostuvo en su justificación que otro de los aspectos que han impulsado el incremento es el de la inseguridad que complica y encarece la producción.

¿Va a subir el precio del kilo de tortillas en todo el país? Esto se sabe

En el comunicado que difundió para justificar el alza en el precio del kilo de tortillas, el CNT detalló y corroboró que el aumento en los costos se ha registrado solo en la CDMX y el Estado de México.

Sin embargo, no explicó si el incremento en las tarifas del producto podría ocurrir en otras entidades del resto del país, aunque se debe destacar que el organismo no firmó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla de Claudia Sheinbaum.

El CNT defiende el alza en costo del kilo de tortillas, porque no se sumó al pacto de la presidenta, es decir que el incremento ha ocurrido en establecimientos que están afiliados a la organización.

En tanto, se debe resaltar que el CNT tiene presencia en todo el país, sin embargo, es en la CDMx y el Estado de México donde cuenta con mayor influencia, por lo que sí podría haber un aumento en el resto de estados, pero no será generalizado.