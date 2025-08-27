La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy miércoles 27 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy miércoles 27 de agosto de 2025 se realizará la sección “Detector de Mentiras” para desmentir noticias falsas.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

En su conferencia mañanera de hoy miércoles 27 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar sobre la demanda de Ricardo Salinas Pliego contra AMLO.

Es posible que Claudia Sheinbaum sea cuestionada por la casa de 12 millones de pesos que aquirió Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

Por otra parte, la presidenta resaltaría los avances entre el INE y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, tras una primera reunión de trabajo.

Aunque no suele profundizar en temas legislativos polémicos, otro que Claudia Sheinbaum podría mencionar es el relevo de la mesa directiva en la Cámara de Diputados por el que han surgido rumores contra Morena.

Nota en desarrollo. En breve más información...