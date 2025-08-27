Correos de México anunció la suspensión temporal de los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos debido a los aranceles del gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado conjunto, el Servio Postal Mexicano (Sepomex) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la suspensión temporal de los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir de hoy miércoles 27 de agosto de 2025.

Se prevé que los nuevos aranceles de Trump para paquetería entren en vigor el viernes 29 de agosto.

Nota en desarrollo.