Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) recibir las denuncias de madres y familias buscadoras que habían intentado presentar sus casos, luego de semanas de protesta.

La resolución fue emitida el 23 de septiembre de 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (CDMX) y, desde entonces, la FGR tiene 48 horas para acatar la orden.

Tras semanas de protesta, juez ordena a la FGR recibir denuncias de madres buscadoras (Redes sociales)

Juez dicta que FGR debe recibir denuncias de madres buscadoras tras semanas de protesta

El pasado 9 de septiembre, madres y familias buscadoras instalaron un plantón frente a las instalaciones de la FGR en CDMX para exigir que la institución reciba sus denuncias y dé avances sobre los casos de personas desaparecidas.

El Ministerio Público se negó a recibir las denuncias, por lo que la organización Abogados Convencionalistas de México promovió un amparo para que fueran atendidas.

Tras más de dos semanas en el plantón en CDMX, un juez federal dictó que la FGR debe recibir de inmediato las denuncias por desaparición de un grupo de 55 madres y familias buscadoras.

La medida impuesta por el juez busca que las denuncias sean recibidas y que se puedan realizar las diligencias correspondientes para iniciar formalmente la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Con la suspensión provisional, la Fiscalía especializada en Delitos de Desaparición Forzada deberá recibir de inmediato las denuncias de las personas quejosas y emitir el pronunciamiento que corresponda.

Tras semanas de protesta, juez ordena a la FGR recibir denuncias de madres buscadoras (Redes sociales)

La FGR cuenta con 48 horas para informar al juez sobre el cumplimiento de la orden y las medidas adoptadas. El próximo 29 de septiembre se llevará a cabo la audiencia incidental para determinar si se concede la suspensión definitiva.