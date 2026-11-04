La tarde del 3 de noviembre se reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el predio Jani de Suaqui Grande, en Sonora.

Integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora contabilizaron, por lo menos, cuatro cráneos humanos y diversos fragmentos óseos.

Personal pericial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizó el levantamiento y traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Los huesos serán sometidos a pruebas de identificación y estudios que permitan determinar las circusntancias de su muerte.

Objetos personales e indicios balísticos fueron hallados en fosa de Jani de Suaqui Grande

Entre los hallazgo, también se reportó la localización de evidencia en el lugar, destacando objetos personales como:

Prendas de vestir

Una credencial del INE

Una tarjeta de crédico

Una tarjeta de una tienda de conveniencia

A su vez, se encontraron indicios balísticos y cinta adhesiva color plateada.

Colectivo Buscadoras por la Paz Sonora (Rosa Lilia Torres)

La localización de la fosa clandestina se dio gracias a un reporte anónimo al colectivo que indicaba la posible presencua de personas sin vida.

Durante las labores de búsqueda, miembros de Buscadoras por la Paz Sonora se vieron acompañados por elementos de la Guardia Nacional, brindando seguridad al colectivo.

La localización de los restos ha tomado una relevancia importante en la región, esto debido a que se trata del primer hallazgo de una fosa clandestina realizado por un colectivo en la Sierra Baja de Sonora.

Ahora, los estudios periciales permitorán avanzar en las investigaciones, donde se determinará si los restos pertenecían a personas desaparecidas.