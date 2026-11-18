La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó a integrantes de colectivos de madres buscadoras que no se concretara la mesa de diálogo que estaba programada para este martes 17 de noviembre.

De acuerdo con la información, la reunión estaba programada para las 14:00 horas de hoy, pero las madres buscadoras rechazaron el diálogo argumentando que querían la presencia de funcionarias directas.

Madres buscadoras y FGR no concretan mesa de diálogo; dependencia responsabiliza a colectivos

En medio de las protestas que mantienen familiares de personas desaparecidas para exigir atención a sus casos, la FGR informó que la reunión de hoy no se llevó a cabo a causa de las madres buscadoras.

FGR atribuye a madres buscadoras que no se concretara la mesa de diálogo (Captura de pantalla)

Ante el rechazo de las madres buscadoras de unirse a la mesa de diálogo, la FGR dijo respetar su decisión, así como mantener abierta la comunicación para “retomarla cuando ellas lo consideren”.

Las madres buscadoras rechazaron el diálogo al considerar que las autoridades competentes no asistirían a la reunión. Señalaron la necesidad de que dos funcionarias de Gobernación estuvieran presentes:

Martha Lidia Pérez, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Martha Yuridia Rodríguez, comisionada ejecutiva de atención a víctimas

Por su parte, la FGR puntualizó que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas sí fueron convocadas a esta reunión, aunque no mencionaron si las funcionarias se presentaron.

Ante la ausencia de funcionarias que son esenciales para reportar los avances en sus casos, un grupo bloqueó la avenida Insurgentes en ambos sentidos, provocando un caos vial.

Madres buscadoras bloquean Insurgentes tras reunión fallida con FGR (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El conflicto ocurre después de que cerca de 55 madres buscadoras instalaran un plantón frente a las instalaciones de la FGR para exigir que la dependencia recibiera 68 carpetas de investigación relacionadas con desapariciones.

Después de 29 días de protesta, una resolución judicial obligó a la FGR a recibir las denuncias. La mesa de diálogo de hoy tenía el propósito de informar sobre las acciones realizadas en las denuncias presentadas.