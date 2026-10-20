Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la banda mexicana Caifanes encabezan el Concierto por un abrazo, un evento para las madres buscadoras en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Esta iniciativa forma parte de la “Gira por la vida”, proyecto mediante el cual una delegación del EZLN se trasladará a la CDMX con el propósito de ofrecer un respaldo simbólico y directo a las madres y familiares de personas desaparecidas.

Ello con el objetivo de recaudar fondos para financiar los traslados y la logística de las actividades que realizan las madres buscadoras.

Concierto por un abrazo, el proyecto del EZLN para madres buscadoras

El evento a benéfico titulado oficialmente ¿Dónde están? Concierto por un abrazo, se celebrará el próximo miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas en las instalaciones del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, personalidades como el actor Diego Luna difundieron el comunicado oficial del EZLN convocando a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo colectivo de acompañamiento.

El programa musical del concierto está conformado por grandes bandas y artistas, entre los que resaltan:

Caifanes

Meme del Real

Vivir Quintana

Ely Guerra

Kevin Kaarl

Un Contingente Jaranero

Concierto por un abrazo: Caifanes y EZLN encabezan evento para madres buscadoras en el Teatro Metropólitan (diegoluna_ / IG)

La totalidad de los artistas ofrecerá su talento de manera altruista para transformar la música en un canal de solidaridad social.

De acuerdo con la organización, ninguna de las personas involucradas en la producción percibirá algún tipo de pago por su participación.

Preventa de boletos para el Concierto por un abrazo y dónde comprarlos

La venta de boletos iniciará a partir del 23 de octubre de 2026, con la garantía de que la totalidad de los fondos recaudados será entregada a los comités organizadores para apoyar la movilidad de las madres buscadoras.

El actor Diego Luna detalló que los boletos se podrán adquirir a través de la plataforma Ticketmaster, con el objetivo de llegar a más público asistente.