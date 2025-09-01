Luisa Alcalde Luján, líder nacional de Morena, señaló que Alejandro Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) va directo al basurero de la historia porque representa corrupción y cinismo.

Así lo dijo como parte de la condena que continúa al haber ha sido protagonista de una pelea con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña.

Luisa Alcalde no solo se fue contra Alito Moreno, dijo que la oposición en México es muy violenta y que este es el ejemplo de que permanentemente hay mentiras y chantajes además de que no se abren al diálogo.

“Estos cuates son así, son violentos, llegan a los golpes, no es posible ese ejemplo yo creo que va directito al basurero de la historia, la verdad” Luisa Alcalde.Morena

¿Alejandro Moreno ganó simpatías al pelear con Noroña? Luisa María Alcalde no lo cree

Así respondió ante quienes afirman que Alejandro Moreno no es de la simpatía de muchas personas, pero se ha ganado la aprobación de muchos al defender el derecho expresarse en las sesiones del Congreso.

No obstante, Luisa María Alcalde dijo que no cree que la gente le tenga confianza a Alejandro Moreno porque representa la corrupción, la violencia, el cinismo y los lujos.

También dijo que son cínicos y obvios y la gente ya sabe lo que representan, por lo que al contrario, que se muestre como es hasta beneficia a Morena.

¿Quién no se abre al diálogo en el Congreso, Morena o la oposición?

Cabe recordar que tras la pelea entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, el propio Ricardo Monreal destacó que en su último día como presidente de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, fue despedido con el reconocimiento de todos los partidos, incluidos los de oposición por su disposición e inclusión al diálogo.

No obstante, en esta ocasión dijo Luisa Alcalde que la oposición no está abierta al diálogo sobre todo ante la reforma electoral anunciada.

Y es que dijo que la oposición está todo el día en la denostación, la mentira, el chantaje y la violencia.

Luisa Alcalde también dijo que Alito Moreno se va a quedar con las ganas de afectar el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre con las movilizaciones a las que ha convocado.

Sobre la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán en las asambleas del partido reiteró que está trabajando muy bien y que le toca decidir qué le conviene más si asistir a las asambleas o vigilar que todas se estén realizando.

Y es que dijo que se están realizado más de siete mil en todo el país.