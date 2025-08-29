Gerardo Fernández Noroña le dijo adiós a la presidencia y Laura Itzel Castillo rindió protesta hoy viernes 29 de agosto como la nueva persona que presidirá la Cámara de Senadores; este fue su primer discurso.

A partir del lunes 1 de septiembre, Laura Itzel Castillo sustituirá a Gerardo Fernández Noroña en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, cuyo cargo fue aprobado por 101 de 106 votos emitidos.

Laura Itzel Castillo, senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), rindió protesta hoy y en su primer discurso como nueva presidenta convocó a construir un espacio de debate “de altura”.

Presidencia de la Cámara de Senadores le dice adiós a Noroña; Laura Itzel Castillo rindió protesta

Laura Itzel Castillo rindió protesta este viernes 29 de agosto como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el segundo año de la LXVI Legislatura, sustituyendo a Gerardo Fernández Noroña.

Tras ser elegida con 101 votos, Laura Itzel Castillo emitió su primer discurso como nueva presidenta de la Cámara de Senadores y pidió que el debate en este espacio sea de libertad y a la altura.

Asimismo, Laura Itzel Castillo pidió que el debate que se realice en la Cámara de Senadores se haga sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo; “nada de eso debe manchar el intercambio democrático”, dijo.

Laura Itzel Castillo rinde protesta como nueva presidenta de la Cámara de Senadores. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Laura Itzel Castillo rinde protesta como presidenta de la Cámara de Senadores; así se compone la Mesa Directiva

Laura Itzel Castillo agradeció la oportunidad que se le está brindado para estar al frente de la Cámara de Senadores y dijo que asumirá este cargo con un “compromiso inquebrantable” de servir al pueblo de México.

Durante la sesión de hoy también se dio a conocer cómo estará compuesta toda la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y la organización es la siguiente:

Vicepresidencias

Verónica Noemí Camino Farjat

Imelda Margarita San Miguel Sánchez

Jorge Carlos Ramírez Marín

Secretarías