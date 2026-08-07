Joaquín Vargas Guajardo es un empresario mexicano y presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS, uno de los conglomerados más importantes del país en los sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones y entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria ha encabezado la expansión de los negocios familiares y ha formado parte de los consejos de administración de empresas como Vitro, Médica Sur, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR).

¿Quién es Joaquín Vargas Guajardo?

Joaquín Vargas Guajardo es un empresario mexicano nacido en la Ciudad de México, hijo de Joaquín Vargas Gómez, fundador de Grupo MVS y uno de los impulsores de la radio FM en México.

Tras incorporarse al negocio familiar, asumió el liderazgo del grupo en una etapa de transformación empresarial y participó en la expansión de sus operaciones en medios de comunicación, televisión de paga y restaurantes.

Durante su gestión, estuvo al frente de la consolidación de Grupo MVS Comunicaciones y de la expansión de CMR, además de desarrollar una amplia trayectoria dentro del gobierno corporativo de compañías nacionales.

¿Qué edad tiene Joaquín Vargas Guajardo?

Joaquín Vargas Guajardo tiene 76 años. Nació el 27 de marzo de 1950 en la Ciudad de México.

¿Joaquín Vargas Guajardo tiene pareja?

Sí. El empresario mexicano Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo MVS, está casado con Lourdes Mier y Terán.

¿Cuál es el signo zodiacal de Joaquín Vargas Guajardo?

Joaquín Vargas Guajardo es del signo Aries, ya que nació el 27 de marzo. Este signo zodiacal destaca por su liderazgo y fuerte personalidad.

¿Joaquín Vargas Guajardo tiene hijos?

El empresario mexicano Joaquín Vargas Guajardo y su esposa Lourdes Mier y Terán formaron una familia de seis hijos.

Entre ellos se encuentran Joaquín Vargas Mier y Terán, quien ha tenido participación en los negocios familiares, y Rodrigo Vargas Mier y Terán, emprendedor y fundador de proyectos propios.

¿Qué estudió Joaquín Vargas Guajardo?

Joaquín Vargas Guajardo estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Posteriormente cursó el Programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

¿En qué ha trabajado Joaquín Vargas Guajardo?

Joaquín Vargas Guajardo ha desarrollado su carrera en los sectores de medios de comunicación, telecomunicaciones, entretenimiento, restaurantes y gobierno corporativo.