Se confirma que Ana Francisca Vega será la nueva titular de la Primera Emisión de MVS Noticias, tras la salida de Luis Cárdenas el 7 de agosto de 2026.

La periodista y politóloga asumirá el espacio de MVS a partir del lunes 10 de agosto, en el horario de 7:00 a 10:00 horas.

Con una trayectoria consolidada en radio, televisión y medios digitales, Ana Francisca Vega aportará entrevistas exclusivas, análisis y cobertura de última hora, marcando el inicio de una nueva etapa para el noticiero.

Ana Francisca Vega suplirá a Luis Cárdenas en MVS Noticias (@MVSNoticias / X)

MVS reconoce trayectoria de Luis Cárdenas

Mediante un comunicado, Grupo MVS emitió un posicionamiento formal respecto a la salida del conductor de radio y televisión, Luis Cardenas.

“A nombre de toda la empresa, agradecemos profundamente su profesionalismo, compromiso y dedicación, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, señaló. Grupo MVS

El conglomerado mexicano reiteró lo declarado por el profesionista. Tras 16 años, Luis Cárdenas concluye su ciclo en MVS porque ha decidido emprender nuevos proyectos profesionales.

Reconoce que su salida deja una huella imborrable ya que contribuyó de manera importante al crecimiento y consolidación de su oferta periodística.

Luis Cárdenas confirma que hoy 7 de agosto, es su último programa en MVS Noticias (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Previamente, Luis Cárdenas -de 43 años- informó que su decisión no se basa en actos de censura y mucho menos en amenazas.

“Nadie pidió mi cabeza”, subrayó para posteriormente dejar claro que durante su permanencia en la empresa, nunca recibió instrucciones para limitar sus opiniones.

Explicó que su salida llega de manera natural; “los ciclos terminan, los proyectos cambian”, dijo a la par que defendió que las empresas tienen derecho a elegir su camino al igual que los periodistas pueden elegir el suyo.

Y sin más, dejó claro que el rumbo que está tomando Grupo MVS, no coincide con el suyo.