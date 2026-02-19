Ricardo Monreal aclaró que el documento filtrado sobre la reforma electoral no corresponde a la propuesta oficial que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes 24 de febrero.

“No es oficial pero no es falso, no es oficial. Es un documento de trabajo de la comisión” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

En entrevista, el diputado federal señaló que se trata de un borrador desactualizado elaborado por el comité electoral, aunque reconoció que “no es falso”.

Monreal enfatizó que la única persona que conoce el contenido final de la iniciativa es la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que Morena respaldará de manera unánime la reforma, pese a las diferencias con partidos aliados.

Filtración de la reforma electoral es un borrador desactualizado, asegura Monreal

Ricardo Monreal aclaró que el documento “que alguien filtró de manera indebida” es un borrador desactualizado de la reforma electoral, pero no falso.

El diputado señaló que conoció ese documento dos semanas atrás y aclaró que lo que se expresaba en ese momento no corresponde a la reforma que será presentada por Claudia Sheinbaum la próxima semana.

“Yo lo conocí hace dos semanas pero no es oficial, no es los términos que vendrá, es un documento interno de la comisión… no hagan caso al borrador, son cosas desactualizadas” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

En ese sentido, aclaró que la “diáspora” sobre incrementar el número de diputados federales es totalmente falso y resaltó que, aunque sí se comentó el tema, “nunca se aprobó ampliar la Cámara”.

“Nunca se dio por sentado este propósito de ampliar la Cámara, al contrario, el propósito original es reducir los plurinominales” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/KkvEPQxr4W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 19, 2026

Monreal aclara que, hasta ahora, la presidenta es la única que conoce la reforma electoral

Por otra parte, Ricardo Monreal aseguró que hasta ahora nadie conoce la reforma electoral y la única que sabe sus alcances es la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No conocemos la iniciativa. Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones y la única que sabe el alcance y el contenido es la presidenta de la república” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

Asimismo, señaló que Morena respaldará de manera unánime la iniciativa de reforma, ya sea que los partidos aliados se sumen o no a ella.

“Todos refrendamos el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su propósito de presentar la iniciativa. Vamos a respaldarla unánimemente en Morena” Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en Cámara de Diputados

Ricardo Monreal aseguró que en Morena todos saben que es necesario respaldar la iniciativas de Claudia Sheinbaum para:

mejorar la democracia

adelgazar la estructura electoral

reducir gastos en campañas

ofrecer mejor democracia en México

Además, aseguró que es pronto para considerar que el PT o el Partido Verde no querrán apoyar la reforma electoral, pues aún no se ha discutido.