El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, comentó que confía en el respaldo del PVEM a la reforma electoral tras el diálogo que sostuvo con el presidente de la comisión, Pablo Gómez.

“Estamos optimistas en que las propuestas que planteamos en la mesa sean tomadas en cuenta y que podamos acompañar en la propuesta que se presenta el día martes” Manuel Velasco, senador de PVEM

En entrevista para Radio Fórmula, el senador recordó que sus propuestas para incluirse en la reforma electoral tienen que ver con:

Buscar equidad en el financiamiento público de los partidos (que todos reciban el mismo monto)

Permitir votar desde los 16 años

Incorporar el sistema de voto de participación pura

Un día antes de esta declaración, el senador dijo estar convencido de que la coalición de Morena, PVEM y PT -la cual se formó desde septiembre de 2024-, se mantendrá junta pese a tensiones de la reforma electoral.

“Tenemos confianza en que podemos salir juntos y que la coalición legislativa que hemos formado desde septiembre 2024 se mantenga, es la de Morena, Verde y Partido del Trabajo” Manuel Velasco

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma electoral será enviada al Congreso el martes 24 de febrero de 2026, en el marco del Día de la Bandera.

Ese día se entregará oficialmente la iniciativa de reforma electoral para su discusión y eventual aprobación por parte de las cámaras del Congreso.