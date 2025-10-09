Ricardo Monreal, diputado de Morena, habló de la austeridad tras la polémica que desató el vuelo privado del senador Gerardo Fernández Noroña; aunque defendió sus viajes en helicóptero.

“Confiaría en que todos, me incluyo, actuemos con responsabilidad y congruencia con los principios del movimiento”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Monreal dijo que no expresaría nada negativo sobre Gerardo Fernández Noroña, pero comentó que debería haber congruencia en Morena.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, Ricardo Monreal fue captado a bordo de un helicóptero privado y el diputado de Morena admitió que lo usaba con frecuencia cuando existían urgencias.

Ricardo Monreal se disculpa por uso de helicóptero tras regaño de Claudia Sheinbaum (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Ricardo Monreal pide congruencia en Morena tras vuelo privado de Noroña; no mencionó sus viajes en helicóptero

El jueves 9 de octubre de 2025, el diputado Ricardo Monreal señaló que le tiene mucho respeto al senador Gerardo Fernández Noroña y dijo que expresaría posicionamiento negativo en su contra.

Sin embargo, Ricardo Monreal habló de que tienen que seguir con el plan de austeridad que ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió congruencia entre los miembros de Morena.

Ricardo Monreal agregó que “cada uno debe asumir su responsabilidad” tal como lo dijo Claudia Sheinbaum, sin embargo, no mencionó nada sobre sus vuelo en helicóptero.

Hace casi un año, Ricardo Monreal fue señalado por viajar en helicóptero desde la Cámara de Diputados y admitió que realizaba este tipo de viajes privados desde que era gobernador de Zacatecas.

“Lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias, no es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara. Lo hago con frecuencia, a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves”. Ricardo Monreal, diputado de Morena