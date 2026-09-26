México vs Colombia marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es empate en Baltimore, Estados Unidos.
México vs Colombia: Pronóstico del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri
México 2-2 Colombia es el pronóstico del partido del debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri.
Pronóstico: México 2-2 Colombia
México vs Colombia: Posibles alineaciones del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Colombia el sábado 26 de septiembre como parte de la Fecha FIFA.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González
Colombia
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- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Willer Ditta y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Jhon Solís, Kevin Castaño y Yaser Asprilla
- Delanteros: Óscar Perea, Luis Suárez y Camilo Durán
México vs Colombia: A qué hora y dónde ver el partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri
México vs Colombia será el primero de cuatro partidos que enfrentará el Tri de Rafael Márquez en la Fecha FIFA.
El juego es el sábado 26 de septiembre, 19:00 horas por Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.
- Partido: México vs Colombia
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: M&T Bank Stadium de Baltimore
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports