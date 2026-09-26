México vs Colombia marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es empate en Baltimore, Estados Unidos.

México vs Colombia: Pronóstico del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri

México 2-2 Colombia es el pronóstico del partido del debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri.

Pronóstico: México 2-2 Colombia

México vs Colombia: Posibles alineaciones del partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Colombia el sábado 26 de septiembre como parte de la Fecha FIFA.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Delanteros: Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González

Colombia

Portero: Kevin Mier

Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Willer Ditta y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Jhon Solís, Kevin Castaño y Yaser Asprilla

Delanteros: Óscar Perea, Luis Suárez y Camilo Durán

México vs Colombia: A qué hora y dónde ver el partido del debut de Rafael Márquez como DT del Tri

México vs Colombia será el primero de cuatro partidos que enfrentará el Tri de Rafael Márquez en la Fecha FIFA.

El juego es el sábado 26 de septiembre, 19:00 horas por Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.