En esta nota te compartimos la información correspondiente a los sismos detectados hoy sábado 26 de septiembre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La información emitida por la institución hace posible conocer con exactitud los datos de epicentro y la magnitud de los temblores registrados en el territorio nacional.

Temblor hoy sábado 26 de septiembre en Oaxaca: sismo de magnitud 4.2 remece Salina Cruz

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la madrugada de hoy sábado 26 de septiembre de 2026 a las 00:28 horas en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con datos compartidos por el Servicio Sismológico Nacional determinaron que el epicentro se ubicó a 63 kilómetros al sureste del municipio de Salina Cruz.

Con información del SSN, es posible precisar que el temblor en Oaxaca tuvo lugar siguiendo las siguientes coordenadas:

Latitud: 15.64

Longitud: -95.00

Profundidad: 16 km