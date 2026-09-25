Te decimos a qué hora termina el concierto The Neighbourhood en Palacio de los Deportes. Aquí los horarios del 25 y 26 de septiembre.

La banda The Neighbourhood dará dos shows en CDMX para presentar su nuevo material discográfico “ultraSound” a todos sus fanáticos.

Horarios del 25 y 26 de septiembre para The Neighbourhood en Palacio de los Deportes

Los horarios para The Neighbourhood en Palacio de los Deportes el 25 y 26 de septiembre, quedaron así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

The Neighbourhood ( The Neighbourhood /Facebook)

Tras presentarse en Guadalajara y Monterrey con llenos totales, The Neighbourhood visita la CDMX para cerrar su gira por México.

Los conciertos de The Neighbourhood contarán con las bandas invitadas After y Noise Dept.

After es un dúo estadounidense de música pop y trip-hop conformado por Justin Dorsey y Graham Epstein.

Por su parte, Noise Dept. es un proyecto solista de electrónica del DJ Raj Jain.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si quieres llegar al Palacio de los Deportes, te damos la mejor ruta.

En transporte publico, la mejor opción es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Si viajas en auto, el recinto dispone de estacionamiento, aunque te sugerimos arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.