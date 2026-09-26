Salomón Jara designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) tras la renuncia de Emilio Montero Pérez.

Antes de llegar al IEEPO, Chávez Cruz ocupó la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca (SEP) y formó parte del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, al frente de la Secretaría de Arte y Cultura.

Pero ¿quién es Fernanda Chávez Cruz? Te decimos todo lo que se sabe de la nueva encargada de despacho del IEEPO.

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz, nueva encargada de despacho del IEEPO? (Fernanda Chavez Cruz)

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz?

Magdala Fernanda Chávez Cruz es “orgullosamente oaxaqueña” y ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de Oaxaca de Juárez. En sus perfiles e interacciones comparte una fuerte filosofía personal enfocada en la pedagogía y la transmisión del conocimiento social.

¿Qué edad tiene Fernanda Chávez Cruz?

La edad de Fernanda Chávez Cruz es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Fernanda Chávez Cruz?

Dado que Fernanda Chávez Cruz nació el 13 de junio, su signo zodiacal es Géminis.

¿Fernanda Chávez Cruz está casada?

De acuerdo con la información, Fernanda Chávez Cruz está casada con Eduardo Rodríguez Burgos.

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz, nueva encargada de despacho del IEEPO? (Fernanda Chavez Cruz)

¿Fernanda Chávez Cruz tiene hijos?

No existen registros públicos ni declaraciones oficiales que confirmen si Fernanda Chávez Cruz tiene hijos.

¿Qué estudió Fernanda Chávez Cruz?

Fernanda Chávez Cruz es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, misma institución en la que realizó su maestría en Fiscal.

Posteriormente, Chávez Cruz realizó un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Santander.

¿Cuál es la trayectoria de Fernanda Chávez Cruz?

En sus primeras etapas, Fernanda Chávez Cruz colaboró en la administración de Oaxaca impulsando proyectos de educación ambiental e infancia, donde destacó notablemente impartiendo talleres.

Dio el salto a la escena municipal al ser nombrada titular de la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura durante la administración de Ray Chagoya en el estado de Oaxaca.

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz, nueva encargada de despacho del IEEPO? (Fernanda Chavez Cruz)

A inicios de 2026, Salomón Jara la incorporó a su gabinete legal designándola como Secretaria de Educación Pública, convirtiéndose en la segunda titular de esta dependencia en el sexenio actual.

Fernanda Chávez Cruz es designada como encargada de despacho del IEEPO

El gobernador Salomón Jara Cruz designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), luego de la renuncia de Emilio Montero Pérez.

Salomón Jara designa a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO (Captura de pantalla)

La salida de Emilio Montero Pérez se dio a conocer el pasado viernes 25 de septiembre, en medio de cuestionamientos de sus vínculos con Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán.

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, destacó la experiencia y preparación de Fernanda Chávez Cruz y le deseó éxito en su “nueva encomienda en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca”.

Con este cambio, Chávez queda al frente del organismo encargado de la operación de los servicios de educación en Oaxaca, mientras se mantiene la atención a las comunidades escolares y al sector magisterial.