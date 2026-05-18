El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, cuestionó la decisión de reservar expedientes por 5 años de los cientos de aspirantes a consejeros del INE.

“No estimo conveniente que la información sobre este proceso de elección se reserve por cinco años” Ricardo Monreal

Así lo planteó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por medio de un documento en el que advirtió que no es conveniente reservar la información de los aspirantes.

Ante ello, Ricardo Monreal pidió que en cambio, se lleve a cabo un proceso de revisión en torno a la acción y se encuentre alguna alternativa que no implique ocultar la información.

Ricardo Monreal critica reserva de información sobre aspirantes a consejeros del INE

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, decidió reservar la información de los 369 aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), durante los siguientes 5 años.

En sesión privada celebrada el 15 de mayo, el órgano legislativo resolvió reservar los datos al considerar que lo expedientes incluyen datos sensibles, ante lo cual Ricardo Monreal expresó su rechazo.

Lo anterior debido a que presentó un documento ante el comité en el que indicó que desde su perspectiva, no es conveniente proceder con la reserva de los datos de los 369 aspirantes.

“Quiero expresar que no estimo conveniente que la información sobre este proceso de selección se reserve por cinco años, puesto que tal decisión contradice nuestra convicción respecto a la transparencia y al acceso a la información pública” Ricardo Monreal

En él texto, Ricardo Monreal advirtió que poner en reserva la información señalada, va en contra de la vocación de transparencia y acceso a la información pública que impulsa el gobierno federal.

En especial porque recordó que el proceso de selección se caracterizó por su “apertura, legalidad, imparcialidad y transparencia”, además de que se privilegió el escrutinio público y la confianza.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ricardo Monreal pide reconsiderar reserva de información

Al expresar su rechazo contra la reserva de datos de los aspirantes a consejeros del INE, Ricardo Monreal solicitó al Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados revisar la determinación.

En el documento, resaltó que blindan por cinbo blinda fue de alto interés público, y dijo que los mexicanos deben acceder a la información con versiones públicas y testados necesarios conforme a la ley.

Ricardo Monreal (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Por eso, solicitó al comité valorar nuevamente la clasificación y buscar un equilibrio entre el interés de la protección de datos personales y el del derecho ciudadano de acceso a la información pública.

Además, reiteró el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, subrayando que no existe interés en restringir información pública que genere percepciones de opacidad.