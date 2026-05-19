El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados informó que sí revisará la decisión de reservar los documentos de los aspirantes a consejeros del INE, durante un lapso de 5 años.

“La decisión (...) es tener versiones públicas de absolutamente todos los documentos” Aliza Klip Moshinsky. Presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados

Así lo informó Aliza Klip Moshinsky, presidenta del comité, quien resaltó que se determinó analizar a detalles la medida, debido a la carta que turnó el diputado Ricardo Monreal.

De la misma forma, la funcionaria indicó que se va a llevar a cabo una reunión extraordinaria en la que se revisará la petición del diputado de darle más transparencia al proceso.

Reserva de documentos de aspirantes a consejeros del INE se va a revisar

En su sesión del viernes 15 de mayo, el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar por cinco años todos los documentos del proceso de selección de nuevos consejeros del INE.

Ante ello, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, expresó su preocupación por la medida y pidió revisar la orden de reservar los datos.

En respuesta a la solicitud formal que presentó el diputado, el comité dio a conocer que sí se va a ejecutar un análisis a profundidad de la orden de reservar los datos de los aspirantes.

“La decisión ahora después de la carta del diputado pidiéndonos dar máxima publicidad y transparencia a todo el proceso, es tener versiones públicas de absolutamente todos los documentos que constan en el expediente únicamente reservando el tema de los datos personales, protegiendo el tema de los datos personales” Aliza Klip Moshinsky. Presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados

Entrevistada en la sede legislativa, Aliza Klip Moshinsky, presidenta del comité, señaló que se dio entrada a la petición de Ricardo Monreal, quien recordó, solicitó dar transparencia al procedimiento.

En ese sentido, la funcionaria apuntó que se realizará una reunión en la que se analice la sugerencia de emitir versiones públicas de todos los documentos, sin que se vulnere la información personal.

Blindan por cinco años documentos del proceso de selección del INE (Michelle Rojas)

Documentos del proceso de selección de consejeros del INE sería blindado por 5 años

Los expedientes de registro, currículums, evaluaciones, dictámenes y comunicaciones oficiales del proceso de selección de consejeros del INE, fueron reservados por un lapso de 5 años.

Al respecto, el Comité de Transparencia argumentó que se aprobó porque los expedientes contienen información sensible y datos personales de los aspirantes en el proceso.

No obstante, al advertir un riesgo de opacidad y falta al principio de transparencia, Ricardo Monreal solicitó que se revise la medida y se emitan versiones públicas de los documentos en cuestión.